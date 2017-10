Wat zeggen de cijfers over RC Genk - Club Brugge?

Club Brugge prijkt met 30 op 33 op kop in de Pro League. Wie doet de Bruggelingen wat? Een aantal analisten en ex-trainers vrezen dat de titelstrijd nog voor de play-offs beslist zal zijn. Blauw-zwart komt woensdag in actie in en tegen Racing Genk.







Wed live op de Pro League, win & ontvang een free bet tot €20

de 0-1 zege in Anderlecht zorgt voor een nieuwe vertrouwensboost





met die overwinning is ook de immense druk op de schouders van de trainer wat gaan liggen





Club Brugge wist al vijf matchen op rij niet te winnen in Genk (laatste zege 9/02/2014)





Ruud Vormer en zijn ploegmaten leden één nederlaag in elf duels, op verplaatsing

Zowel Club Brugge als Racing Genk begonnen met veel ambitie aan de start van het seizoen. Genk-voorzitter Peter Croonen had het over de top drie. Woorden die ook sportief directeur Dimitri De Condé opnieuw op tafel gooide.Maar Racing Genk nam een valse start en is pas tiende. De achterstand op Club Brugge bedraagt liefst zestien punten!Op papier lijkt de ploeg van Albert Stuivenberg kansloos. Al kunnen de Genkies zich vastgrijpen aan een aantal zaken:

Maar Club Brugge telt nu wel meer dan het dubbel aantal punten van Racing Genk (30 versus 14). En Racing Genk presteert dit seizoen niet al te best in eigen huis: winst tegen KV Mechelen (1-0), drie draws (Waasland-Beveren, Oostende en Moeskroen), nederlaag tegen Charleroi.

Het doelsaldo spreekt boekdelen. Club Brugge scoorde 26 keer en slikte 9 tegentreffers. Dat is twee keer het beste cijfer in de Jupiler Pro League.



Racing Genk vond 18 keer de weg naar doel (zesde hoogste cijfer), maar de bal vloog wel 17 keer in het Genkse doel.

Emmanuel Dennis is beste schutter bij Club Brugge met 5 doelpunten. Siebe Schrijvers zit op gelijke hoogte.