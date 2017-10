Musonda toch niet op transferlijst?

Charly Musonda behoorde tot de toptalenten. Op zijn zestiende trok hij van Anderlecht naar Chelsea. Na een uitleenbeurt aan Real Betis achtte Musonda een terugkeer naar Anderlecht te min. De doorbraak bij Chelsea laat echter op zich wachten. Na kritiek aan het adres van Antonio Conte leek een transfer de enige uitweg.

26 minuten in de Premier League, meer kwam Charly Musonda dit seizoen nog niet in beeld in de Premier League. Vorige week liet hij via de sociale media plots weten dat zijn geduld op was.Antonio Conte zou echter niet willen weten van een vertrek van Musonda in januari.Een beetje naar het voorbeeld van MIchy Batshuayi, die vorig seizoen amper speelkansen kreeg en toch niet weg mocht van de Italiaanse trainer. Batshuahyi komt nu wel meer in beeld bij de Blues.