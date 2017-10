EXCL VB: Swoop helpt blessures vermijden

© www.voetbalbelgie.be - DC

Het nieuws sloeg in als een bom: een aantal spelers van Racing Genk voelden zich als een gevangene met enkelband. Was de Swoop-polsband geen aantasting van de privacy? Moeten clubs hun spelers ook in hun vrije tijd en 's nachts volgen? Wij staken ons licht op bij een kenner in deze materie.



Steven Vanharen werkte als jeugdtrainer en fysical-coach bij STVV, Ujpest, Al Ahli, MTK Boedapest, Legia Warschau en Olympiakos. Bij die laatste drie clubs maakte hij ook avonturen mee in de Champions of Europa League.



Hij vraagt zich af waar al die heisa voor nodig was en waarom er veel verteld en geschreven werd zonder kennis van zaken.



"Er werd veel ophef gemaakt over niets", vertelt Steven Vanharen aan Voetbalbelgie.be. "Het is perfect normaal dat een club, of beter gezegd de fysical-coach, bepaalde data van de spelers tracht te verzamelen. In eerste instantie gebeurt dat op het veld met parameters zoals herstel-hartslagen, hoge intensiteitsmeters en hun externe load. Dit alles in functie van bepaalde targets die je wil behalen."

Blessures vermijden "Op regelmatig verzamelt men ook een aantal parameters naast of buiten het oefenveld. Zoals het gewicht, urine, bloed, enz. Die informatie is noodzakelijk om zo kort op de bal te kunnen spelen bij een aankomende (over)vermoeidheid van een speler", merkt Vanharen op. "Met die informatie kan je aan de slag om blessures trachten te vermijden."



"In het kader hiervan is het niet meer dan logisch dat je ook de slaapkwaliteit van de spelers gaat volgen. Slaap heeft een directe invloed op het herstel van spelers en dus ook eventuele blessures. Tijdens je slaap worden bepaalde groeihormonen aangemaakt, waardoor je spieren en je hersenen gaan herstellen van de dagdagelijkse geleverde inspanningen."



"Een aantal clubs schotelen de spelers een vragenlijst voor om informatie te vergaren over hun slaapkwaliteit. Dat is een stap in de goede richting, maar het levert subjectieve informatie op", benadrukt Steven Vanharen.



"Bij Racing Genk kiezen ze voor een goed 'fatigue management'. Door de slaapkwaliteit van de spelers te monitoren, werk je enkel en alleen preventief en ga je anticiperen op vermoeidheid en bijgevolg weer op mogelijke blessures. Het zou niet meer dan logisch zijn als iedere professioneel omkaderde profploeg dit toepast."