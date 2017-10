Thelin weet waarom hij zo vlot scoort

Waasland-Beveren won zondag met 2-5 op bezoek bij Zulte Waregem. Isaac Kiese Thelin maakte vier doelpunten. De 25-jarige Zweed zijn doelpuntenteller staat zo op zeven stuks. Hij weet waarom hij -in tegenstelling tot bij Anderlecht en Bordeaux- nu wel vlot de weg naar doel vindt.



''Het vertrouwen van de coach én een ploeg die aanvallend speelt met spelers waarmee het beter klikt dan bij mijn vorige twee clubs. Ik had een club nodig waarvan ik wist dat ik er ­elke week zou spelen'', aldus Thelin in Het Nieuwsblad.



''We maakten intussen al evenveel goals als Club Brugge, dat is fantastisch voor een spits. De juiste keuze dus. Nu begin ik de week met: Ik zal spelen. Dat is een heel ­ander gevoel dan bij Bordeaux en Anderlecht. Ik moest me elke training bewijzen en elke kans proberen te nemen. Al heb ik nooit aan mezelf getwijfeld'', besluit hij.



Thelin ligt nog tot medio 2022 onder contract bij RSCA.





