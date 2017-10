Mathijssen neemt het op voor Weiler

Hein Vanhaezebrouck moet opnieuw mooi voetbal op de mat brengen bij landskampioen RSC Anderlecht. Zijn voorganger René Weiler koos voor reactievoetbal. Aanvankelijk had niemand hier problemen mee maar toen het voetbal er niet beter op werd, bleef het gemor niet uit. Ondanks de aanhoudende kritiek en het ontslag van de Zwitser neemt Jacky Mathijssen het op voor hem.



"Weiler is wel kampioen geworden als ik mij niet vergis", stelt Mathijssen tegenover HLN Vista! "Misschien wel niet met de manier die ze in Anderlecht willen maar toch. Als ze niet tevreden waren met die manier hadden ze het anders moeten aanpakken."



"Dan hadden ze op het einde van het seizoen moeten samenzitten en zeggen: "Bedankt, maar het stopt hier". Dan hadden ze die man op een degelijke manier naar zijn nieuwe uitdaging kunnen sturen in plaats van met een stomp voorwerp hem blijven achtervolgen."







MK