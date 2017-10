Buffon stopt tenzij Juventus opvallende prijs pakt

Maandag werd Gianluigi Buffon verkozen tot beste doelman ter wereld. Vandaag kondigde de 39-jarige Italiaan zijn afscheid aan.



"Dit is mijn laatste seizoen en ik sta achter de keuze die ik maak", zei Buffon tegenover Sky Sports Italia.. "Het zal niet veel veranderen aan alles wat ik tot nu toe heb bereikt als ik nog een jaar of twee jaar doorga."



"Er is niets dat mijn mening zal veranderen, ik heb mijn besluit genomen. Alleen als we de Champions League winnen ga ik door om het WK voor clubs te kunnen winnen."



Sinds 2001 verdedigt Buffon het doel bij de 'Oude Dame'.



