Ivan Leko op zijn hoede voor KRC Genk

Woensdagavond trekt leider Club Brugge voor een lastige verplaatsing naar KRC Genk. De troepen van Albert Stuivenberg wonnen afgelopen weekend op bezoek bij landskampioen Anderlecht. Club-trainer Ivan Leko is dan ook op zijn hoede.

Wed live op RC Genk - Club Brugge en de Pro League, win & ontvang een free bet tot €20

"We weten tegen wie we spelen. Tegen een ploeg met individuele kwaliteiten en een ploeg die in de top 3 kan spelen. Nu, na de overwinning tegen Anderlecht, komt daar ook nog eens vertrouwen bij", aldus Leko tegenover Club TV."We hebben dit seizoen al laten zien dat we tegen die statistieken kunnen voetballen, maar we verwachten wel een moeilijke wedstrijd. Niet omdat de statistieken dat zeggen, maar wel omdat ze een goede ploeg hebben."