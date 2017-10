Belgian Red Flames winnen in Portugal

De Belgische nationale vrouwenploeg staat er goed voor in de strijd voor deelname aan het WK. Op het hobbelige veld van tweedeklasser FC Penafiel smeerden ze Portugal een 0-1 nederlaag aan. Goed voor een negen op negen!

Tessa Wullaert

Tine De Caigny

Justien Odeurs

Bij de Red Flames stond Aline Zeler centraal achterin in plaats van de zieke Nicky Van Den Abbeele. Bij de eerste doelpoging na een kwartier spelen, kraakte Mendez haar schot.Daarna dreigde België met een bal van Van Gorp op Morais en een kopbal van Cayman naast. De voorzet vanwas nochtans uitstekend. Het spel bleef op en af gaan met kort voor het halfuur nog een poging van de Portugezen. Doelvrouw Justien Odeurs liet er zich bijna op verrassen. Aan de overzijde besloot Wullaert over.De beste kans was nog voor Elke Van Gorp maar ook zij joeg de bal de staalblauwe hemel in. Meteen daarna moest bondscoach Ives Serneels noodgedwongen een eerste wissel doorvoeren. Davinia Vanmechelen werd met een enkelblessure afgevoerd en vervangen door Jana Coryn. 0-0 bij de rust.Uitstekende start van de Red Flames in de tweede helft. Na amper een minuut kopteaan de eerste paal een corner van Wullaert binnen (0-1). Voor de middenveldster van RSC Anderlecht was dit het tweede doelpunt in deze campagne.De Red Flames waren na de rust aanvankelijk de betere ploeg al creëerden ze weinig gevaar. Op een gekraakte bal van Van Gorp na.Portugal dreigde wel maarliet zich niet verrassen. De thuisploeg kwam weer beter in de wedstrijd maar ook van die kant bleef het doelgevaar beperkt. De 0-1 kwam niet echt meer in gevaar.De volgende wedstrijd is op 6 april thuis tegen Portugal.