Marc Coucke het geheime wapen van Oostende (3-0)

KV Oostende heeft zijn tweede overwinning van het seizoen beet. De rode lantaarn toonde meer strijdlust en aanvalshonger dan Sporting Charleroi, dat het in de Versluys Arena zonder de steun van hun fans moest doen vanwege een boycot. Marc Coucke was er wel bij, niet in de eretribune, wel in het vak van de spionkop achter de goal.





Rust #kvocha 1-0, dankzij veel inzet en een doelpunt v Capon.

Dit was mn voor- en achterzicht pic.twitter.com/QmMKzZ2Vjv — Marc Coucke (@CouckeMarc) 24 oktober 2017

Hattrick Capon!!!!! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 24 oktober 2017

Brecht Capon opende de score tegen de nummer twee in de Pro League (23'). De rechterflankspeler deed dat opnieuw in de 49ste minuut. Capon zorgde in de 71ste minuut voor een hattrick.Dankzij die overwinning komt KV Oostende op acht punten, net als KV Mechelen. De Kustjongens hebben echter twee zeges achter hun naam staan.