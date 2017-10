Vanderhaeghe boekt 7 op 9 met AA Gent

De hemel klaart terug op voor de Buffalo's. Na een vier op zes maaide AA Gent Eupen onderuit in de Ghelamco Arena. Drie keer scoren en geen goal incasseren, dat smaakt zoet. "Ik ben erg tevreden", glundert Yves Vanderhaeghe.

Gsm thuis laten liggen brengt blijkbaar geluk, dat moeten we onthouden … Buffalo’s terug op het juiste spoor, meer van dat! #cobw #gnteup pic.twitter.com/Yq3c8pMQ0R — dimboo (@dimboo) 24 oktober 2017

"We pakken hier drie levensbelangrijke punten en zijn nu vertrokken met een 7 op 9. Doelpunten maken was het probleem en dat lukte vandaag eindelijk wat gemakkelijker", citeert Sporza de opvolger van Hein Vanhaezebrouck."De sterkhouders komen stilaan weer op dreef. Simon durft weer acties te maken, zelfs al mislukken ze nu en dan eens. Ook bij de anderen gaan de statistieken de hoogte in en dat maakt onze ploeg in zijn geheel natuurlijk beter.""We hadden vlug vat op de partij, legden een dwingende speelstijl op en zochten de één-tegen-één-duels op. We hebben nu twee thuiswedstrijden op een rij gewonnen, met 2-0 en 3-0, dat zijn toch cijfers die er staan en die ons en het publiek deugd doen."