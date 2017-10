Spreekverbod bij KV Mechelen

KV Mechelen zette Yannick Ferrera aan de deur, toonde veel vechtlust, dwong kans na kans af, en ging met 0-2 onderuit tegen Lokeren. Malinwa belandt zo op de laatste plaats in de Pro League. Na de thuismatch tegen Lokeren zwegen de spelers in alle talen.



Interim-trainer Tom Caluwé maakte duidelijk dat er slechts één remedie bestaat: werken en hard blijven werken. Voorzitter Johan Timmermans stond de media wel te woord. De spelers moesten de lippen op elkaar houden.



"We hebben afgesproken dat de spelers niet reageren na deze match. Elke verklaring kan verkeerd uitgelegd of geïnterpreteerd worden. Daarom reageren de spelers vandaag niet", stelde Timmermans voor de camera van Play Sports.



DC