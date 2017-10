Acheampong keert terug naar Anderlecht

© www.voetbalbelgie.be - DC

Anderlecht leende Frank Acheampong aan het Chinese Tianjin Teda uit. De Ghanese flankspeler lukte enkele belangrijke goals en droeg zo zijn steentje bij tot het behoud in de eerste afdeling. Maar hij speelt er op huurbasis en het seizoen is bijna afgelopen.



Tianjin Teda heeft tot 31 december om gebruik te maken van de aankoopoptie. De entourage van Frank Acheampong laat weten dat een langer verblijf in de Chinese Super League wenselijk is.



Acheampong zal zich binnen enkele dagen terug bij Anderlecht melden, waar hij zijn conditie op peil kan houden. Wat er daarna volgt, is afwachten.



De snelle flankspeler ruilde in januari 2013 het Thaise Buriram United op huurbasis voor Anderlecht.Drie maanden later werd de optie gelicht. Hij tekende wat later bij tot midden 2019.



Met Sporting werd Acheampong kampioen in 2014 en 2017. Vorig seizoen was de Ghanese international goed voor zes goals in 47 matchen.