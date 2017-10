Club Brugge met deze elf tegen KRC Genk

Jelle Vossen werkte tegen Antwerp zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Club Brugge af. Tegen Racing Genk, waar hij dertien jaar speelde, hoeft hij opnieuw niet op een basisplaats te rekenen.







Dat zou opnieuw deze elf opleveren:



Horvath





Decarli - Mechele - Denswil





Cools - Vormer - Nakamba - Limbombe

Vanaken





Wesley - Dennis





De 28-jarige Bilzenaar kwam dit seizoen nog maar vier keer aan de aftrap in de Pro League. Vossen viel zes keer in en vond drie keer de weg naar doel.Ivan Leko is niet van plan veel wijzigingen door te voeren aan zijn elftal. Op de linkerflank keert Anthony Limbombe terug, ten koste van Laurens De Bock.Lior Refaelov zal ook opnieuw vrede moeten nemen met een mogelijke rol als invaller.Club Brugge telt 30 op 33, Racing Genk zit aan 14 punten. In eigen huis wisten ze nog maar één keer te winnen, tegen KV Mechelen.