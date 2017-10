Spelers KV Mechelen zouden ex-trainer willen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Crisis bij KV Mechelen. Na twaalf speeldagen staat Malinwa op de laatste plaats in de Pro League. Yannick Ferrera vloog buiten. "Je kan geen 29 spelers ontslaan", zei voorzitter Johan Timmermans. Maar wie wordt de opvolger van Ferrera?



Aan vrije trainers geen gebrek. Denk maar aan Glen De Boeck, Bob Peeters, Georges Leekens, Aleksandar Jankovic, Besnik Hasi, Jacky Mathijssen. Of kaapt Malinwa een trainer bij een andere club weg? Marc Grosjean doet het goed bij Union St-Gilloise en zou graag een stap hogerop zetten.



Volgens David Van den Broeck, KV Mechelen-watcher van Het Nieuwsblad, zouden meerdere spelers aandringen op de terugkeer van Aleksandar Jankovic.



De 45-jarige Serviër ging in de zomer van 2014 aan de slag Achter de Kazerne en bleef er twee seizoenen. In september 2016 verkoos hij Standard boven KV Mechelen, maar Jankovic vloog er in april 2017 buiten.