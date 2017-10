Guardiola geeft de bal de schuld

Manchester City had in de League Cup strafschoppen nodig om tweedeklasser Wolverhampton Wanderers aan de kant te schuiven. Volgens Pep Guardiola speelde de bal zijn spelers parten.



In de League Cup wordt er gespeeld met een Mitre-bal, die ook in de lagere Engelse divisies gebruikt wordt. "Het is onaanvaardbaar", gromt de Spaanse trainer tegenover The Guardian. "Deze bal kan echt niet in een divisie op hoog niveau."



"De bal is te licht, vliegt alle kanten op en is gewoon niet goed. Het is onmogelijk om te scoren met deze bal. Al mijn spelers begrepen er niets van. Ik vind het onvoorstelbaar dat de League Cup met deze bal speelt. Het zal wel met geld te maken hebben. Dit is echt helemaal niets."



De coach werd gevraagd of zijn spelers voor het duel van dinsdag nog hadden getraind met de bal. "Al trainen we twee jaar met deze bal, hij blijft slecht. Al mijn spelers baalden hiervan."



